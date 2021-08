Minaccia e aggredisce la ex nel Napoletano: ai domiciliari 22enne

Un 22enne di Scafati (Salerno) è stato arrestato dai carabinieri di Gragnano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. L'accusa nei confronti del giovane è di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, residente a Casola di Napoli (Napoli).

Le violenze

A quanto ricostruito la giovane dallo scorso gennaio era vittima di aggressioni fisiche e verbali, pedinamenti e violenze ripetute. Secondo gli investigatori il ventiduenne, per futili motivi legati alla gelosia, ha sistematicamente molestato e minacciato la giovane, provocandole un perdurante stato di ansia, ''Che ha ingenerato nella stessa - scrive in una nota il sostituto procuratore di Torre Annunziata, Emilio Prisco - un fondato timore per la propria incolumità e che l'ha costretta a cambiare le proprie abitudini di vita''. In passato il 22enne ha procurato ecchimosi e graffi alla giovane, le ha distrutto il cellulare e in un'occasione le ha sfilato le chiavi del cruscotto dell'auto impedendole così di allontanarsi. ''L'escalation di minacce e violenze - prosegue Prisco - è culminata lo scorso 25 luglio, allorquando l'arrestato, utilizzando della benzina, ha appiccato il fuoco all'utilitaria in uso alla vittima, parcheggiata nei pressi della sua abitazione, provocando la distruzione parziale del veicolo''.