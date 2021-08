Casamicciola Terme, truffano anziano prendendo 14mila euro: arrestati

Hanno contattato un anziano e - spacciandosi per un maresciallo delle forze dell'ordine - hanno detto che la figlia era stata arrestata a causa di un ingente debito non pagato. L'unica soluzione per chiudere la vicenda era quella di pagare. Così l'uomo, 84 anni di Casamicciola Terme (Napoli), spaventato, ha accettato e ha messo insieme tutti i suoi risparmi - circa 14mila e 800 euro - per consegnarli. I due truffatori si sono presentati a casa dell'anziano, hanno preso i soldi e si sono allontanati.

L'arresto

Ma poco lontano hanno hanno incrociato un'auto dei carabinieri che, insospettiti, hanno intimato ai due truffatori di fermarsi. Ne è nato un inseguimento. Bloccati, i due sono stati arrestati. E perquisiti, sono stati trovati in possesso dell'intera somma di denaro sottratta poco prima alla vittima. I militari hanno ricostruito l'intera vicenda e hanno restituito il denaro all'84enne.