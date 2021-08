Covid Campania, 190 casi su oltre 14mila tamponi

Il tasso di positività passa dal 4,55 per cento all’1,29 per cento. Si registrano tre decessi, un leggero rialzo di ricoveri nelle terapie intensive e un aumento di pazienti nei reparti ordinari

In Campania è in forte calo il tasso di positività che passa dal 4,55% all'1,29%; i positivi sono 190 su un totale di 14.671 test. Secondo il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione si registrano 3 deceduti. In leggero rialzo l'occupazione delle terapie intensive, 23 rispetto al dato precedente di 22; in aumento più sostenuto i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 337 di ieri ai 362 di oggi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).