Ricettazione e detenzione di armi, tre arresti a Napoli

Tre persone sono state arrestate a Napoli con l'accusa di aver ricettato e detenuto armi con le quali una potente organizzazione criminale, operante nella zona di Poggiomarino, voleva imporre il controllo del territorio. E per far ciò, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe stato anche pianificato un omicidio che è stato però sventato grazie al sequestro delle stesse armi e alla rapida emissione di un provvedimento di fermo. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione oggi, nel carcere di Secondigliano, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di C. A., 38 anni, M. A., 28 anni e L. G., 23 anni. tutti pregiudicati di Poggiomarino ed appartenenti, secondo gli inquirenti, ad un gruppo criminale di neo-formazione.

Le indagini

Per gli investigatori l'organizzazione criminale aveva pianificato l'omicidio di un 38enne, appartenente alla rivale consorteria criminale dei Giugliano, operante sempre a Poggiomarino. L’uomo doveva essere 'punito' perché, secondo i rivali, avrebbe voluto eseguire azioni di fuoco nei loro confronti. L'ordinanza di custodia cautelare ratifica il decreto di fermo, emesso il 30 luglio 2021 dalla Procura della Repubblica di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia. Provvedimento che scaturiva da un'articolata attività d'indagine. Nel corso delle indagini, sono stati recuperati due fucili, posti in sequestro a seguito di perquisizione domiciliare, e due pistole - una semiautomatica marca Steyr cal. 40 ed un revolver marca Smith & Wesson cal. 38 special.