Napoli, pistola e droga nel marsupio: arrestato dai carabinieri

A Napoli un arresto e 10 denunce sono il bilancio dei controlli eseguiti ieri dai carabinieri alla periferia Nord di Napoli. Un 38 enne, già denunciato in passato, è stato sorpreso in via Cupa della Filanda, al rione Marianella, con un marsupio contenente una pistola del quale stava tentando di disfarsi. Al suo interno c' era un revolver "Smith&Wesson" calibro 38 special con matricola cancellata e 26 munizioni. Inoltre, l'uomo aveva con se un quantitativo di eroina e di kobret e 2.190 euro in contanti.

I controlli

Nel corso dei controlli i militari hanno denunciato sette parcheggiatori abusivi. Multato un negozio nel quartiere Piscinola dove è stato trovato un lavoratore a nero.