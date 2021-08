Napoli, alle Poste con documenti falsi: arrestato

L'uomo è andato all'ufficio postale in via Maddalena e ha esibito un documento di identità e un codice fiscale di un'altra persona per ritirare soldi da un conto

Cercava di ritirare denaro all'ufficio postale utilizzando documenti falsi nella zona della Duchesca, a Napoli. Scoperto, è fuggito ma è stato arrestato dalla polizia. L'uomo, 46 anni, già denunciato in passato, è andato all'ufficio postale in via Maddalena e ha esibito un documento di identità e un codice fiscale di un'altra persona per ritirare soldi da un conto.

L'intervento della polizia

I dipendenti dell'ufficio postale hanno avvertito la polizia. All'arrivo dei poliziotti, il 46enne ha tentato di fuggire su un'auto, ma è stato arrestato per possesso di documenti falsi e denunciato per ricettazione, sostituzione di persona e tentativo di truffa.