Picchia moglie e figlio, arrestato 48enne nel Napoletano

Un 48enne incensurato è stato arrestato dai carabinieri a Roccarainola, nel Napoletano, per lesioni aggravate. Vittima dell'aggressione la moglie dell'arrestato, minacciata di morte e presa a calci e pugni durante una lite avvenuta nell'abitazione della coppia. Anche il figlio diciottenne dei due è stato colpito dal padre nel litigio.

L'intervento

Intervenuti sul posto i militari hanno trovato il 48enne in evidente stato di ebbrezza e hanno soccorso la donna e il giovane. Portati all'ospedale di Nola, madre e figlio hanno ricevuto una prognosi rispettivamente di due e quattro giorni per contusioni in più parti del corpo. Secondo quanto accertato la donna non aveva mai presentato denuncia in passato. L'arrestato è stato rinchiusa al carcere di Poggioreale in attesa dell'udienza di convalida.