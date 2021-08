Covid Campania, il bollettino: 369 contagi su 15.816 test

Sono 369 i nuovi casi di Covid-19 in Campania su un totale di 15.816 test effettuati per un tasso di contagio che, prendendo in considerazione tutti i test effettuati (il report di oggi diffuso dall'Unità di Crisi regionale non fa distinzione tra tamponi molecolari e antigenici) si attesta al 2,33%. Non si registrano nuove vittime. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) I posti letto di terapia intensiva occupati sono 14 a fronte di 656 liberi, mentre quelli di degenza occupati sono 249 a fronte dei 3160 disponibili.