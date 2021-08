Covid Campania, il bollettino: 526 contagi su 8.609 tamponi molecolari

In merito alla situazione negli ospedali, resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 13 posti occupati, mentre i ricoveri in degenza sono 257

Sono 526 in Campania i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ore su 8.609 tamponi molecolari esaminati con un tasso di incidenza al 6,1%. Sono invece quattro le nuove vittime. (TUTTI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) In merito alla situazione negli ospedali, resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 13 posti occupati, mentre i ricoveri in degenza sono 257.