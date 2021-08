Covid Campania, il bollettino: 496 nuovi casi

A fronte di 7.863 tamponi molecolari effettuati, sono 496 in Campania i nuovi casi di coronavirus accertati in Campania, con un tasso di contagio - non tenendo conto dei test antigenici, 6.406 oggi - che si attesta al 6,30%, in risalita di un punto rispetto a ieri. Si registra un nuovo decesso nelle ultime 48 ore. I ricoverati in terapia intensiva sono dodici e restano liberi 656 posti letto, mentre negli altri reparti sono occupati 239 posti letto (+16) su 3.160 disponibili. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).