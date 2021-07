Camorra, usura e riciclaggio: confiscati beni per 1,3 milioni di euro

Confiscati beni del valore di 1,3 milioni di euro alle figlie del defunto Ciro Giordano, alias "Ciruzzo a Varchetella". Le indagini di natura economico-finanziaria svolte dagli specialisti del Gico hanno permesso di accertare che, in un limitato arco temporale, i conti del Giordano si sono arricchiti di oltre sei miliardi di vecchie lire (la ricostruzione parte dagli anni '80).

Le indagini

Nello stesso tempo sarebbe stata anche rilevata l'emissione di assegni per importi elevati a favore di esponenti di spicco di clan della camorra, quali Angelo Nuvoletta, Lorenzo Nuvoletta, Pupetta Maresca, Pasquale Zaza, Vincenzo Agizza e Antonio Agizza. Giordano avrebbe avuto un ruolo di primordine nello scenario criminale campano in quanto, già dagli anni 80, avrebbe gestito le ingenti somme di denaro delle maggiori organizzazioni camorristiche utilizzando, per la movimentazione dello stesso, i propri conti personali.