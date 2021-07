Covid Campania, il bollettino: 380 contagi su 8.042 tamponi

Il tasso di incidenza è al 4,72%. I ricoveri in terapia intensiva sono 11 mentre i posti letto occupati in degenza sono 183

Sono 380 i nuovi casi di Covid-19 rilevati in Campania su 8.042 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è al 4,72%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) I ricoveri in terapia intensiva crescono di due unità e sono 11 mentre i posti letto occupati in degenza sono 183. Non si registrano nuovi decessi.