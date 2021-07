Sant'Antimo, evade da domiciliari due volte in 10 giorni: preso

A Sant'Antimo, nel Napoletano, i carabinieri hanno tratto in arrestato in flagranza per evasione un uomo di 62 anni. Pregiudicato, è agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, la persona e la disciplina sulle armi. L'uomo è stato notato dai militari mentre passeggiava a piedi in Piazza Dante, a circa 800 metri dalla sua abitazione, senza autorizzazione e senza un valido motivo.

Il precedente

Solo una decina di giorni fa l'uomo era stato arrestato sempre per lo stesso motivo e condannato a sei mesi di reclusione. Sottoposto un'altra volta agli arresti domiciliari, è in attesa di giudizio.