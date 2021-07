Covid, in Campania 341 positivi su quasi 8mila tamponi molecolari

Sono 341 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 7.992 tamponi molecolari processati. Il tasso di incidenza, qui calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è del 4,26%, in risalita rispetto al 3,58 di ieri. Il bollettino odierno dell'Unità di crisi segnala una nuova vittima e un lieve incremento nell'occupazione delle terapie intensive (+1), a quota 12. Migliora invece la situazione delle degenze ordinarie: i posti letto scendono a 176 (-13 rispetto a ieri) (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).