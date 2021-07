Covid Campania, il bollettino: 69 casi su 1.792 tamponi

Sono 69 i nuovi positivi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Campania e due le vittime, di cui una nelle ultime 48 ore, l'altra deceduta in precedenza ma registrata solo ieri.

Il bollettino

I tamponi molecolari del giorno sono 1.728, quelli antigenici 1.445. Il tasso di contagio, ovvero il rapporto tra positivi e tamponi molecolari effettuati, sale al 4% ma è un dato che - come sempre di lunedì - risente del minor numero di test effettuati nel corso della domenica. Quanto ai posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, quelli di terapia intensiva occupati 15, i posti letto di degenza disponibili 3.160, quelli occupati 198.