Napoli, minacce e aggressioni alla convivente: arrestato

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla polizia a Napoli con l’accusa di aver minacciato e aggredito la convivente per futili motivi, anche davanti alla figlia minorenne. Gli agenti sono intervenuti ieri mattina alla II° Traversa Maglione, nel quartiere Secondigliano, dopo la segnalazione di una lite in famiglia. All'esterno dell'edificio i poliziotti hanno sentito le urla di una donna e, una volta entrati, hanno trovato sull'uscio di un appartamento un uomo in stato di forte agitazione e lo hanno bloccato. La vittima dell’aggressione ha poi riferito di aver subito le minacce e le violenze da parte del convivente anche in altre occasioni.