Droga a Napoli, in auto con 150 grammi di marijuana: arrestato 21enne

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio A.P., 21enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari lo hanno fermato durante un servizio serale anti-droga a Scampia, mentre era a bordo della sua auto: è stato trovato in possesso di 150 grammi di marijuana suddivisa in dosi e pronte alla vendita. La droga era stipata sotto il sedile. Sequestrata anche la somma contante di 30 euro ritenuta provento del reato.