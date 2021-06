Napoli, aggredisce la convivente: la polizia lo arresta

Dopo essere entrati nell'abitazione, gli agenti hanno trovato l'uomo in evidente stato di agitazione che, con non poche difficoltà, è stato bloccato

Ancora un caso di violenza sulle donne. La scorsa notte, a Napoli, la polizia è intervenuta in via Coroglio per la segnalazione di una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, come già avvenuto in precedenti occasioni, era stata aggredita dal convivente per futili motivi.

L'arresto

Dopo essere entrati nell'abitazione, gli agenti hanno trovato l'uomo in evidente stato di agitazione che, con non poche difficoltà, è stato bloccato. Così il 38enne è finito in manette per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose.