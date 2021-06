Ercolano, ferisce compagna e si barrica in casa con un coltello: preso

Il 48enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale: ora è in carcere in attesa di giudizio

Un uomo di 48 anni, ad Ercolano in provincia di Napoli, prima ferisce la compagna, poi si chiude in casa armato di coltello fino all'arrivo dei carabinieri. In stato di ubriachezza, dopo l' ennesima lite per futili motivi, il 48enne ha colpito alla testa la convivente con un bastone provocandole lesioni guaribili in 20 giorni.

L'allarme

A dare l'allarme al 112 sono stati i vicini della coppia e in breve tempo sul posto si sono subito recati il 118 e i carabinieri. L'uomo, nel frattempo, armato di un coltello da cucina, si è barricato in casa. Grazie all'aiuto dei vigili del fuoco, i militari dopo avere rotto il vetro di una porta-finestra, hanno bloccato e disarmato l'uomo. Il 48enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale: ora è in carcere in attesa di giudizio.