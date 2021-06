Napoli, sequestri per 2 milioni di euro a contrabbandiere di sigarette

La guardia di finanza di Napoli ha proceduto al sequestro tra Marano di Napoli e Sanremo (Imperia), di un ingente patrimonio del valore per oltre due milioni di euro riconducibile a uno storico contrabbandiere di sigarette.

Il sequestro

Le Fiamme Gialle hanno posto i sigilli a tre immobili, oltre a beni mobili di lusso e disponibilità finanziarie, riconducibili al napoletano Rocco Cafiero detto 'O' Capriariello', condannato nel 1987 dalla Corte di Appello di Bologna per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nel 1988 dalla Corte di Appello di Palermo per associazione per delinquere e per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e nel 1993 dal Tribunale di Roma per contrabbando. Il provvedimento è stato emesso a seguito della sentenza di condanna per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette e a seguito degli accertamenti economico-patrimoniali effettuati dagli specialisti delle Fiamme Gialle partenopee. Il monitoraggio ha fatto emergere una marcata sproporzione tra le fonti di reddito lecite di cui il soggetto disponeva ufficialmente e il patrimonio di beni mobili e immobili di rilevante valore negli anni accumulato.