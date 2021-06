Napoli, maltratta la madre: poi arriva la polizia e si barrica in casa

Gli agenti sono intervenuti in corso San Giovanni a Teduccio per una lite familiare. Giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata aggredita per futili motivi dal figlio come già avvenuto in precedenti occasioni

A Napoli la polizia ha arrestato un uomo di 31 anni, con precedenti, per atti persecutori, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti in corso San Giovanni a Teduccio per una lite familiare. Giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata aggredita per futili motivi dal figlio come già avvenuto in precedenti occasioni.

La reazione dell'aggressore

L'uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, si è barricato nell'appartamento ma gli agenti, dopo aver richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, sono entrati e, non senza difficoltà, lo hanno bloccato.