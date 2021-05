Tanica di benzina su bancone bar per farsi pagare pizzo: due arresti

Due pregiudicati, D. L. di 35 anni e M. S. di 46, sono stati arrestati a Torre del Greco (Napoli) dai carabinieri della sezione operativa della locale compagnia, in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli su richiesta della Dda. I due sono ritenuti gravemente indiziati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore locale.

Le indagini

A quanto ricostruito, il 14 luglio 2020 i due avrebbero minacciato i dipendenti di un bar della città vesuviana lasciando una tanica di benzina sul bancone per indurre l'imprenditore a pagare una quota di pizzo. Ma l'imprenditore non ha ceduto e ora i presunti autori dell'intimidazione sono detenuti in carcere in attesa di giudizio.