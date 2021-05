Torre del Greco, sorvegliato speciale sorpreso a spacciare: arrestato

In casa, dopo una perquisizione, gli agenti hanno trovato altri 6 grammi circa della stessa sostanza, un bilancino, materiale per il confezionamento della droga e 1.445 euro in contanti

Un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, D. S., 48 anni, è stato arrestato ieri sera a Torre del Greco (Napoli) dopo essere stato sorpreso a vendere droga. L'uomo è stato notato dagli agenti del commissariato di via Sedivola mentre, in vico IV Orto Contessa, cedeva dosi ad una persona allontanatasi subito dopo. Fermato per un controllo, il 48enne è stato trovato in possesso di 9,3 grammi di cocaina. In casa, dopo una perquisizione, gli agenti hanno trovato altri 6 grammi circa della stessa sostanza, un bilancino, materiale per il confezionamento della droga e 1.445 euro in contanti. E' stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e per aver violato le prescrizioni della misura cui è sottoposto