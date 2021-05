Auto in fiamme al casello di Torre del Greco: nessun ferito

Attimi di apprensione questa mattina nei pressi del varco Telepass del casello autostradale di Torre del Greco (Napoli). Un’auto è infatti andata in fiamme causando spessa coltre di fumo nero, che ha avvolto anche gli altri punti riservati al pagamento del pedaggio. Grosso spavento tra gli automobilisti in transito, ma fortunatamente non si registra alcun ferito. L'occupante del veicolo infatti è riuscito a uscire dall'abitacolo prima che le fiamme avvolgessero tutta la macchina. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio prima che potessero verificarsi danni anche al casello. Sull'episodio indaga la polizia stradale.