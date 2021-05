Caivano, avvisava clienti con latrato di un cane: pusher arrestato

Per allertare complici e clienti in tasca aveva un piccolo congegno che azionava con un segnalatore acustico che riproduceva il verso di un cane che abbaia. Ma è stato scoperto e arrestato. Protagonista della vicenda, avvenuta al Parco Verde di Caivano (Napoli), un 25enne che deve rispondere di spaccio di droga: è stato sorpreso nei pressi dell'isolato A4 mentre cedeva a un ragazzo un involucro di plastica poco prima prelevato da un vano ricavato in un muro.

La perquisizione

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno ritrovato 130 euro in contante e una dose di cocaina. E ancora un telecomando che con un click attivava un segnalatore acustico nascosto che riproduceva il latrato dei cani, utilizzato per allertare eventuali complici e "clienti" nella piazza di spaccio. Il 25enne è finito in manette ed è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.