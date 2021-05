Napoli, principio di incendio domato a Palazzo Reale

Un principio di incendio è stato domato la scorsa notte a Palazzo Reale, a Napoli, grazie all'intervento dei carabinieri che, transitando in zona, hanno notato del fumo uscire dalla zona dei tetti. I militari hanno allertato i vigili del fuoco ed è stato accertato l'incendio in un locale di servizio.

Le cause

Secondo quanto accertato, un corto circuito accidentale nel locale dove sono installati i quadri elettrici aveva avviato un piccolo focolaio. In una sala non lontana - fortunatamente non interessata in alcun modo sia dalle fiamme che dal fumo - sono esposti i "papiri ercolanesi".