Covid, De Luca: "Obiettivo immunizzare tutta Napoli per luglio"

Così il presidente della Regione: "Ci muoviamo in un contesto di difficoltà. Il personale fa uno sforzo enorme ma mancano i vaccini. Siamo ancora sotto di 200mila"

"L'obiettivo per Napoli è di avere l'immunizzazione con doppia dose di tutta la città per il mese di luglio. Abbiamo anche questo enorme centro vaccinale a Capodichino, il più grande forse d'Italia e sicuramente il più attrezzato. Aspettiamo che mandino i vaccini". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca inaugurando ieri il nuovo hub vaccinale dell'hangar Atitech di Capodichino, condiviso da Asl Napoli 1, Asl Napoli 2 e Asl Napoli 3. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)

Le dichiarazioni

"Ci muoviamo - spiega De Luca - in un contesto di difficoltà. Il personale fa uno sforzo enorme ma mancano i vaccini. Siamo ancora sotto di 200mila, perché a gennaio accettammo che andavano più vaccini alle Regioni con popolazione più anziana, ma ad aprile ce li dovevano restituire. Ora gli anziani sono vaccinati ovunque, quindi dire che la Campania ha una popolazione giovane vuol dire truffare i cittadini con un atto di delinquenza politica".