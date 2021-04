Già denunciato in passato e sottoposto al Dacur (divieto di accesso alle aree urbane), il 46enne è stato arrestato per tentata estorsione

A Napoli la polizia ha arrestato un parcheggiatore abusivo che aveva minacciato e insultato una donna, al suo rifiuto di dargli del denaro. L'episodio è accaduto in via via Santa Maria di Costantinopoli. G.N. di 46 anni, già denunciato in passato e sottoposto al Dacur (divieto di accesso alle aree urbane), è stato arrestato per tentata estorsione.