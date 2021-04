Tentata estorsione a imprenditore: arrestato 51enne nel Napoletano

L’uomo avrebbe agito in compagnia di un 45enne, già in carcere per altri motivi, tra marzo e giugno del 2019. I due avrebbero preteso dall'amministratore di un'impresa edile di Pomigliano d' Arco la somma di 5mila euro, minacciandolo a nome di un clan locale

Un uomo è stato arrestato ieri dai carabinieri, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare della Dda di Napoli. E.B, 51 anni, è accusato di tentativo di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Avrebbe agito in compagnia di A.R., 45enne di Capaccio (in provincia di Salerno), già in carcere per altri motivi e destinatario di una seconda ordinanza della DDA.

La vicenda

Tra marzo e giugno del 2019, i due soggetti avrebbero preteso dall'amministratore di un'impresa edile di Pomigliano d' Arco la somma di 5mila euro, minacciandolo a nome del clan locale dei "Mascitelli".