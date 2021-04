Napoli, disoccupati occupano sede del Consiglio Comunale in via Verdi

Questa mattina un gruppo di disoccupati ha fatto irruzione e occupato gli uffici del Consiglio Comunale di Napoli in via Verdi. Circa dieci occupanti si sono stabiliti negli uffici, mentre una sessantina di manifestanti si trovano all'esterno del palazzo. Un agente di polizia municipale che ha tentato di fermarli è stato travolto e soccorso dai medici. "L'occupazione della sede del Consiglio comunale - si legge sulla pagina Facebook del movimento - continua e anche il presidio dei disoccupati e dei solidali accorsi. Chiediamo l'urgente intervento di tutte le forze politiche rispetto alla nostra vertenza che dura da troppi anni e viene gestita solo con la repressione e l'ordine pubblico. Venerdì annunciamo di andare a Roma nuovamente. Finché non avremo risposte saremo l'incubo delle istituzioni”, conclude la nota.