Droga, sorpreso con dosi di cocaina: arrestato 53enne nel Napoletano

Un uomo di 53 anni, B. P., già sottoposto ai domiciliari, è stato arrestato in flagranza di reato a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, per spaccio. Il 53enne, residente nel rione Scanzano, durante una perquisizione è stato trovato in possesso di sette dosi di cocaina termosigillate e pronte per essere vendute.

L'arresto è avvenuto nell'ambito di un servizio alto impatto disposto dal Comando Provinciale di Napoli. Nel corso dei controlli, inoltre, tre persone sono state multate perché senza mascherina e fuori dal comune di residenza senza giustificazione.