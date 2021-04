Napoli, bloccato ladro seriale di fari d'auto

Il malvivente è stato individuato in via Giovanni Porzio. Quando ha visto gli agenti, ha provato a fuggire, ma è stato bloccato

Prendeva di mira sempre le vetture dello stesso tipo, Fiat 500 X, per asportarne i fari. Per questo motivo un ladro "seriale", di 42 anni, è stato arrestato dalla polizia in seguito a diverse segnalazioni di furti di fari anteriori e posteriori su auto in sosta avvenuti nel quartiere, avevano predisposto servizi mirati nella zona. Il malvivente è stato così individuato in via Giovanni Porzio a Napoli. Quando ha visto gli agenti, ha provato a fuggire, ma è stato bloccato.