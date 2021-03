Proteste a Napoli, lavoratori dei circhi e luna park in piazza

Il traffico è rimasto bloccato per una decina di minuti all incrocio tra via Medina e piazza Municipio per la manifestazione dei riders che aderiscono allo sciopero nazionale di categoria

Alcune centinaia di lavoratori dei luna park, dei circhi, del settore matrimoni e ricevimenti stanno manifestando davanti alla Prefettura di Napoli, in piazza Plebiscito, per chiedere la ripresa delle loro attività, ferme dal primo lockdown del marzo 2020. La richiesta generale non è quella di ristori e risarcimento, giudicati del tutto insufficienti, ma di una ripresa "in sicurezza " del lavoro, secondo linee guida, a volte già applicate. Delegazioni dei manifestanti saranno ricevute dal prefetto Marco Valentini.

Blocco traffico e fumogeni

Inoltre, il traffico è rimasto bloccato per una decina di minuti all incrocio tra via Medina e piazza Municipio per la manifestazione dei riders che aderiscono allo sciopero nazionale di categoria. I manifestanti, un centinaio circa, hanno esposto uno striscione con la scritta "diritti, salario e dignità" e acceso alcuni fumogeni. Ora hanno raggiunto piazza del Plebiscito per manifestare le loro ragioni e chiedere un incontro col prefetto.

Flash Mob imprenditori del wedding davanti Reggia di Caserta

Non solo a Napoli. Ma c'è un flash mob dei rappresentanti del settore wedding a Caserta, in piazza Carlo di Borbone, esterno della Reggia Vanvitelliana. Circa 100 titolari di aziende di tutte le categorie del comparto eventi e cerimonie private, riunitesi in un gruppo denominato "Insieme per il Wedding", si sono ritrovati a protestare - così come in altre 29 città italiane - per ottenere un'attenzione maggiore da parte del governo, soprattutto una "data certa per la ripartenza", lamentando perdite di fatturato, dovute alle restrizioni legate alla pandemia, che superano in media l'80%, più o meno lo stesso calo che si è avuto nell'organizzazione di matrimoni e altri eventi nel corso del 2020. "Il comparto è completamente fermo pur dando lavoro in tutta Italia a un milione di persone - spiega Giannicola Formichella, organizzatore di matrimoni e anima del gruppo "Insieme per il Wedding - e i ristori sono stati irrisori visto le perdite che abbiamo registrato. Siamo tra gli unici comparti che supportano concretamente il prodotto Made in Italy con matrimoni ed eventi che richiamano milioni di persone anche dall'estero. Chiediamo tempi certi, perché in questo settore fondamentale è la programmazione".

La protesta

Cira Lombardo, imprenditrice del wedding e di eventi di Torre Del Greco (Napoli), lamenta una perdita di fatturato del 93%; "nel 2019 fatturammo un milione e centomila euro, nel 2020 appena 200mila euro. Sta in questi numeri il senso di un disastro economico; solo in Campania, il comparto impiega 250mila persone con .50mila aziende. Il Governo si muova a decidere quando potremo riaprire". In piazza stamani c'era anche la Confesercenti di Caserta, rappresentata dal presidente Salvatore Petrella. "E' giusto dare voce a un comparto allo stremo, che da un anno e mezzo è fermo, senza nessun tipo di attività da programmare; e anche questa stagione rischia di andare perduta"