Napoli, furbetti del reddito di cittadinanza: scoperti in 146

Scoperti dai carabinieri, a Napoli, 146 persone - sottoposte a misure precautelari (arrestati o fermati) - che percepivano in maniera illecita il reddito di cittadinanza.

I controlli

Il controllo è stato effettuato proprio per verificare se ci fossero persone colpite da misure precautelari che beneficiassero impropriamente del reddito di cittadinanza. Questo monitoraggio riguarda solo il mese di febbraio (dagli accertamenti in corso relativi al mese di marzo il trend sembra essere simile). Per quanto riguarda le segnalazioni, al primo posto l'area che comprende la città di Torre Annunziata e comuni limitrofi (Ottaviano, Pompei, Boscoreale, San Giuseppe vesuviano, Terzigno): 54 le segnalazioni. Segue l'area che comprende i quartieri di Vomero, Arenella, Capodimonte, Marianella con 44 segnalazioni Al terzo posto Scampia e Secondigliano con 22 segnalazioni.