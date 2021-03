Scappa da violenze del marito ma lui la insegue in caserma: arrestato

Dopo l'ennesima aggressione da parte del marito, riesce a scappare e a chiedere aiuto ad un passante, che l'accompagna dai carabinieri. Il coniuge, però, la insegue e la sorveglia all'ingresso della caserma. È quanto accaduto ieri sera, a Piano di Sorrento, e l'uomo, 47 anni, è stato arrestato per maltrattamenti. La vittima è una donna di circa 30 anni. Non era la prima volta che subiva violenze dal marito, ripetute percosse, minacce di morte, vessazioni di ogni genere. Ed è proprio mentre raccontava tutto questo in caserma che i carabinieri hanno notato all'esterno il furgoncino del compagno della vittima con lui a bordo a sorvegliare l'ingresso. I militari sono usciti e lo hanno bloccato ancora in preda a una manifesta crisi di rabbia.