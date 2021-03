Torre Annunziata, 14 chili di droga nascosti in casa: tre arresti

Tre persone arrestate, due denunciate, 14 chili di droga sequestrati e raffica di sanzioni per il mancato rispetto delle restrizioni anti Covid. È l'esito di una serie di controlli dei carabinieri a Torre Annunziata (Napoli) e nei comuni limitrofi.

Gli arresti

In particolare a Boscoreale tre persone, un uomo di 28 anni già noto alle forze dell'ordine e due coniugi - lei 31 anni incensurata, lui un anno più grande e con precedenti - sono state arrestate per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L'attenzione dei carabinieri si è concentrata su un immobile nella disponibilità dei tre, utilizzato come deposito di droga. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati due borsoni contenenti 13 chili di marijuana, un chilo di hashish e quasi sette grammi di cocaina. Trovati anche 19.995 euro in banconote di vario taglio nascoste tra alcuni maglioni in camera da letto.