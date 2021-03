Cardito, fermato due volte nella stessa notte

La seconda volta stava tentanto di smontare la marmitta di un'auto in sosta. I carabinieri lo hanno arrestato per tentato furto aggravato

È stato fermato due volte nella stessa notte dai carabinieri. E la seconda volta i militari lo hanno arrestato. La vicenda è accaduta a Cardito, nel Napoletano. Si tratta di D.G. di 34 anni, fermato in strada, durante l' orario del coprifuoco, e trovato in possesso di un martello e di due crick. Per questo è stato denunciato (e il materiale sequestrato).

Il secondo episodio

Più tardi, nel corso della stessa notte, l'uomo è stato sorpreso in via Massimo Stanzione, sempre a Cardito, mentre stava tentanto di smontare la marmitta di un'auto in sosta. I carabinieri lo hanno arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L' uomo è agli arresti domiciliari in attesa del processo.