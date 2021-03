Pozzuoli, nascondevano una scacciacani: tre denunce

Un 22enne, un 17enne e un 15enne sono stati denunciati a piede libero per porto ingiustificato di arma atta a offendere. Il maggiorenne anche per resistenza a pubblico ufficiale

A Pozzuoli, nel Napoletano, i carabinieri hanno denunciato a piede libero per porto ingiustificato di arma atta a offendere e resistenza a pubblico ufficiale un 22enne, un 17enne e un 15enne (della resistenza dovrà rispondere solo il maggiorenne).

La vicenda

I carabinieri hanno notato in via Catullo i tre a bordo di un'auto e hanno deciso di controllarli. Il 22enne non si è fermato e ha ingranato la marcia. Ne è nato un inseguimento che è terminato poco dopo. I militari hanno ritrovato e sequestrato - sotto il tappetino lato passeggero - una pistola tipo scacciacani con tappo rosso. Il 22enne è stato denunciato anche per non aver mai conseguito la patente. Tutti e tre sono stati sanzionati per la normativa anti contagio. I minori sono stati affidati ai genitori.