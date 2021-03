Assalto a furgone portavalori nel Casertano, bottino da 80mila euro

Assaltato questa mattina un furgone portavalori a Trentola Ducenta, nel Casertano. E' successo all'esterno dell'ufficio postale. Dai primi rilievi effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Aversa, sembra che i rapinatori fossero in cinque, incappucciati, arrivati con un'auto sul posto. Tra loro, è emerso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza esterna della filiale, anche una donna.

La dinamica della rapina

L'assalto è scattato non appena la guardia giurata è scesa dal furgone con un pacco contenente circa 80 mila euro, destinati all'ufficio postale. La donna avrebbe minacciato la guardia con la pistola, che ha reagito ed è stata colpita in testa con il calcio della pistola. Due colpi sono stati sparati in aria probabilmente dalla donna; uno dei proiettili ha colpito un'auto parcheggiata, senza però ferire nessuno. Sottratto il pacco contenente il denaro, i malviventi sono fuggiti in auto. Ora è caccia ai banditi.