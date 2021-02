Napoli, maltrattava madre ultra 90enne per comprare la droga

Un uomo di 57 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia

Picchiava la madre ultranovantenne per farsi consegnare somme di denaro necessarie per l'acquisto di stupefacenti. Per questo un uomo di 57 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Le indagini

Le indagini hanno consentito di accertare come l'uomo avesse in più occasioni costretto, mediante violenza e minacce, la madre ultranovantenne a consegnargli somme di denaro anche minacciandola con un coltello, infliggendole sofferenze fisiche e morali perduranti.