Capua, incendiate otto auto nei pressi degli alloggi Iacp: indagini

Un incendio ha distrutto, ieri a Capua (Caserta), otto auto parcheggiate all'esterno delle palazzine Iacp di via Sant'Agata, tutte di proprietà dei residenti. Dalle indagini dei carabinieri di Capua, condotte insieme alla squadra di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Caserta, è emerso che il rogo, quasi certamente doloso, sarebbe partito da più punti coinvolgendo auto che erano anche distanziate l'una dall'altra, per cui è apparso subito inverosimile l'ipotesi del fatto accidentale.

Dagli elementi raccolti, sembra che l'episodio non sia legato a fatti di criminalità organizzata o relativi allo spaccio di droga. Si propende più per un atto commesso da qualcuno per fini personali, o forse legati al fenomeno dell'occupazione degli alloggi popolari.