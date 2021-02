Napoli, pistola calibro 38 trovata al Rione Traiano

Una pistola "Beretta" calibro 38 special, con sei proiettili, è stata trovata ieri sera dalla polizia nell'androne di un palazzo in via Marco Aurelio, nel Rione Traiano, a Napoli.

Il ritrovamento

L' arma, nascosta in un mobile al primo piano, è stata trovata dagli agenti che hanno fermato un uomo mentre stava uscendo dallo stabile e ha cercato di sfuggire all'identificazione. Si tratta di A.C. di 43 anni, che si trovava agli arresti domiciliari per detenzione di armi clandestine. Il 43enne è stato denunciato per evasione.