Caserta, liquami zootecnici sversati su terreni: una denuncia

I carabinieri forestali hanno denunciato il titolare di un'azienda zootecnica di Roccaromana, comune dell'Alto-Casertano, per gestione illecita di rifiuti, in quanto l'imprenditore avrebbe sparso su due distinte aree i liquami zootecnici. Le aree interessate dallo sversamento sono state sequestrate dai carabinieri della stazione forestale di Pietramelara. Lo spargimento di liquami zootecnici è consentito ma non in questo periodo.