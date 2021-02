Capua, tentano furto in casa: coniugi bloccano due dei quattro ladri

Sorpresi a svaligiare una casa, quattro ladri hanno cercato di fuggire aggredendo e ferendo con un cacciavite i proprietari, una coppia di coniugi che è però riuscita a fermarne due, poi consegnati ai carabinieri. L'episodio è accaduto a Capua, nel Casertano. In manette sono finiti un ragazzo 15enne e una 17enne residenti nel campo rom del quartiere Secondigliano di Napoli. I complici, anch'essi provenienti dall'insediamento napoletano, sono tuttora ricercati. Allertata dai vicini delle vittime, che avevano sentito le urla, una pattuglia dei carabinieri è intervenuta in via Fuori Porta Roma, arrestando i due ragazzi.

La ricostruzione dei fatti

Addosso gli adolescenti avevano attrezzi per forzare le porte d'ingresso. La casa era stata messa a soqquadro e i malviventi avevano praticato anche un bel foro nel muro nel tentativo, non andato a buon fine, di asportare una cassaforte. Le due vittime, entrambe ferite, hanno poi raccontato ai carabinieri di essere rincasate sorprendendo i quattro ladri che svaligiavano l'appartamento, e di essere state aggredite a calci e pugni e poi con un cacciavite. Dalle prime indagini, è poi emerso che i coniugi, con coraggio, sono riusciti a fermare i due ladri minorenni, che erano i più piccoli di corporatura, mentre i complici sono riusciti a fuggire, salvo poi tornare sui propri passi per "liberare" i compagni, senza però riuscirvi anche per la reazione dei coniugi e il tempestivo arrivo dei militari. I ladri hanno portato via vari oggetti in oro e 700 euro in contanti.