Inseguimento sulla Tangenziale di Napoli: tre denunciati

Tre giovani (due 20enni e un 18enne) sono stati bloccati dopo un inseguimento ieri pomeriggio dalla polizia stradale allo svincolo del Corso Malta della Tangenziale di Napoli. I ragazzi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. L'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo e la sua proprietaria è stata multata per incauto affidamento del veicolo. Il conducente è stato anche multato per 6mila euro.

La vicenda

I tre erano stati fermati per un controllo in un'area di servizio della Tangenziale, in direzione di Pozzuoli ma, alla richiesta dei documenti erano fuggiti. I poliziotti della sottosezione della Stradale di Fuorigrotta li hanno inseguiti e sono riusciti a bloccarli allo svincolo di Corso Malta. I tre erano a bordo di una Panda priva di assicurazione, guidata da uno dei due 20enni che era senza patente, e sottoposto all'obbligo di presentazione.