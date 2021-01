Agguato a Boscoreale, incensurato ferito a colpi di pistola

Trasportato all'ospedale di Castellammare di Stabia, il ragazzo, da ciò che si apprende, non sarebbe in pericolo di vita

Agguato a Boscoreale, in provincia di Napoli. Un giovane, incensurato, è stato ferito. L'episodio è accaduto attorno alle 11:20 nel rione Piano Napoli di via Settetermini, dove un 20enne è stato ferito alle gambe da un colpo di arma da fuoco.

I soccorsi

Trasportato all'ospedale di Castellammare di Stabia, il ragazzo, da ciò che si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti per i rilievi del caso e per avviare le indagini i carabinieri.