Napoli, rider aggredito: due minorenni sottoposti a fermo

La polizia di Napoli ha sottoposto a fermo di pm i due 16enni ritenuti coinvolti nell'aggressione ai danni del rider, scattata la notte tra venerdì e sabato scorsi, a cui poi è stato rapinato lo scooter. Agli indagati la Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli contesta il reato di rapina aggravata in concorso con altri quattro minori. Non solo. Il provvedimento di fermo è stato emesso anche nei confronti dei due 20enni, che hanno fatto parte della gang. I sei giovani hanno picchiato la vittima e usato anche una pistola e un coltello per costringerla a consegnare il mezzo. Il fermo è stato emesso in quanto gli inquirenti hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga.

La vicenda

I sei sono entrati in azione con cappucci delle felpe in testa e mascherine nere e sciarpe sul viso, in sella a due scooter (tre giovani per ciascun motociclo). Sono stati i riscontri dei passaggi dei due scooter (uno risultato rubato, l'altro intestato a un pregiudicato per rapina) a consentire agli inquirenti di individuare i responsabili della rapina. I due indagati si sono consegnati alla polizia dopo essersi riconosciuti nel video che ritraeva la banda di giovani in azione. Davanti agli investigatori della squadra mobile e al magistrato della Procura dei Minorenni hanno però riferito versioni dei fatti differenti. Uno dei due minorenni ha confessato solo le circostanze innegabili, affermando di conoscere gli altri componenti la banda. L'altro ha invece smentito questa versione. I due giovani sono stati chiusi dalla polizia nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.