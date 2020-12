Aversa, passano fuori al bar e sparano con arma a salve: denunciati

Una bravata costata una denuncia per procurato allarme. Protagonisti due giovani di 18 e 20 anni, che il pomeriggio del 24 dicembre, ad Aversa in provincia di Caserta, sono passati in auto davanti a un bar del centro, in via Salvo d'Acquisto, esplodendo poi dei colpi di pistola (a salve) verso i passanti e anche contro dei palazzi.

La denuncia

Un poliziotto, libero dal servizio, dopo aver notato la scena, ha iniziato a seguire con la propria vettura i due giovani, che nel frattempo hanno fatto salire in auto altri due amici. L'agente ha contattato la sala operativa, e così poco dopo, una volante ha bloccato l'auto con a bordo i quattro ragazzi. Gli agenti hanno trovato nell'auto una pistola a salve e 135 cartucce. I quattro ragazzi sono stati sanzionati per violazione delle restrizioni anti Covid, mentre i due che hanno esploso i colpi, sono stati denunciati per procurato allarme.