Napoli, doping in ippodromi: quattro misure cautelari

L'organizzazione si avvaleva di un infermiere in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli

I carabinieri di Napoli, insieme a quelli del comando provinciale, hanno eseguito un'ordinanza cautelare di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di quattro persone indagate a vario titolo per peculato, ricettazione, maltrattamento di animali, spaccio di sostanze stupefacenti, falso e truffa aggravata, emessa dal gip presso il tribunale di Napoli su richiesta della procura della repubblica partenopea.

Le accuse

I destinatari del provvedimento cautelare sono accusati di aver procurato illecitamente farmaci ad azione dopante di provenienza ospedaliera o ambulatoriale da utilizzare, insieme a sostanze stupefacenti tra cui la cocaina, in competizioni agonistiche di cavalli in gare ufficiali presso vari ippodromi nazionali, al fine di migliorarne le prestazioni. L'organizzazione si avvaleva di un infermiere in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli, dal quale sottraeva numerose confezioni di specialità̀ farmaceutiche da destinare ad operatori ippici della provincia di Napoli.