Natale, a Napoli la "lasagna solidale": 1500 pasti al Sant'Egidio

Domani, vigilia di Natale, i ristoratori di Napoli consegneranno a pranzo 1500 lasagne alla Comunità di Sant'Egidio affinché vengano donate ai più bisognosi assistiti dall'ente. E' l'iniziativa solidale di Confesercenti Campania in collaborazione con la Fiepet (Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici). Insieme al pasto saranno donate anche 60mila mascherine anti-Covid. La stessa iniziativa è stata organizzata in contemporanea anche a Milano e a Roma, per un totale di 6500 pasti caldi donati ai bisognosi.

"Passione e cuore motore delle nostre attività"

"Le nostre aziende sono sempre vicine agli ultimi - ricorda Vincenzo Schiavo, presidente Confesercetni Campania -. L'intento della 'lasagna solidale' è quello di voler essere al fianco dei fratelli più poveri nonostante il momento di drammatica difficoltà per gli imprenditori della ristorazione, con fatturato zero e prospettive nebulose. L'iniziativa è anche la testimonianza che la passione, il cuore, sono il motore delle nostre attività. Gli esercenti sono dolenti perché non possono svolgere il proprio lavoro, sono addolorati perché non possono consentire ai propri dipendenti e alle loro famiglie di passare un Natale sereno, anche perché la Cig non è arrivata in tempo. In questo momento di grande sofferenza per le imprese campane è comunque importante aiutare la Comunità di Sant'Egidio, non dimenticare gli ultimi, non lasciare indietro i più sfortunati".